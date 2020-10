Pokazili ste nám to, pán premiér

Priznám sa, že aj ja som sa v marci smial z toho, že mám nosiť rúško ešte aj na prechádzke v prírode. Veril som však, že viete čo robíte. A možno som sa aj trochu bál. Aj dnes sa trochu bojím. Toho, že som sa vo vás mýlil.

Keď ste po voľbách prebrali riadenie krajiny, súcitil som s vami, keď ste so slzami v očiach hovorili o tom, že vám predchádzajúca vláda nenechala žiadne krízové plány, ak by sa situácia zhoršila. Uveril som tomu, že vy to chcete robiť inak. Že máte tím odborníkov, ktorí vedia, čo robia. Uveril som, že chcete myslieť o niekoľko krokov dopredu.

Napriek drakonickým opatreniam a napriek vašim siahodlhým a nezrozumiteľným tlačovkám vás tento národ – ako to už má vo zvyku – bez väčšieho reptania poslúchol. Prispôsobili sme sa, pretože sme verili, že to máte pod kontrolou. A že čas, ktorý si takto kupujeme, využijete zodpovedne – okrem iného na prípravu tých plánov na horšie časy, ktorých sa vám od bývalej vlády nedostalo.

O pár mesiacov sme sa už s novým vírusom poznali lepšie. Vďaka tisíckam odborných štúdií dnes už o ňom veľa vieme. Vieme, ako sa šíri, vieme, čo je najviac rizikové správanie a čo je naopak najlepšia prevencia. Tiež sme mali, vďaka malému počtu prípadov, dostatok času v kľude si pripraviť krízové plány aj na exponenciálne šírenie, ktoré v mnohých krajinách nastalo už počas prvej vlny.

Ako prišlo leto, tak s pekným počasím a vďaka pozitívnemu trendu, ľudia prirodzene prestali byť takí ostražití, ako boli na začiatku. Na začiatku sme sa všetci prirodzene báli omnoho viac – tak, ako sa bojíme všetkého neznámeho. Okrem toho, sám ste nám predsa išli „príkladom“ – nielen účasťou na veľkej svadbe, ale aj demonštratívnymi fotkami bez rúška a vyjadreniami, že na takýchto podujatiach aj tak rúška nikto nenosí. Krátko na to ste, napriek zhoršujúcej sa situácii, presadili uvoľnenie opatrení. Presne proti odporúčaniam tých odborníkov, ktorých ste toľko chceli počúvať.

A odrazu máme exponenciálne šírenie aj na Slovensku. A opäť vás vidíme v priamom prenose vo večerných správach. Prekvapivo sa však sťažujete na ľudí – hovoríte o tom, ako tretina ľudí na opatrenia „serie“. Hovoríte, že opäť zavádzate opatrenia, ktorých detaily ale povedať neviete – vraj ste sa ešte nedohodli. (Na čo ste sa potom tlačili do hlavných správ? Len preto, že pár minút po vás sa k téme mala vyjadriť prezidentka?) Ďalší deň sa nejaké detaily dozvedáme. Okrem iného rušíte všetky verejné podujatia. Síce sa zdvihne vlna nevôle, no mnohí sa stihnú zariadiť, keďže opatrenia majú začať platiť o pár dní. Ďalší deň si to však opäť rozmyslíte. Povoľujete „spravodlivo“ podujatia pre max. 50 ľudí, bez ohľadu na to, o aké podujatia sa jedná.

Ja vám však nerozumiem, pán premiér. Možno je to aj tým, že som vás nevolil, no aj ja som predsa občan tejto krajiny. Nie, neželám si návrat Smeru a nie som proti vám. Naopak, stále vám úprimne držím palce. Avšak myslím, že ako občania tejto krajiny, z ktorých daní ste platený aj vy sám, si zaslúžime, aby ste opatrenia, ktorými našu krajinu riadite, náležite odôvodnili. (Ideálne tak, že budeme mať aspoň trochu dôveru v to, že viete, čo robíte – podobne ako komunikujú iní štátnici). Myslím, že ste dostali dostatok času na to, aby ste sa pripravili na situáciu, ktorú tu dnes máme. Preto vám nerozumiem, keď hovoríte, že už dnes nestíhate dohľadávať kontakty a že čoskoro budeme mať preplnené nemocnice. Nerozumiem, keď sa na tlačovkách obúvate do človeka, ktorého celoživotnou misiou je prispievať k tomu, aby sme sa starali o svoje zdravie (a to napriek tomu, že svoje vyjadrenia už viackrát vysvetľoval napr. tu či tu). Nerozumiem, prečo obmedzujete plošne všetky podujatia, keď už máme dostatok štúdií ktoré potvrdzujú, že vírus sa omnoho ľahšie šíri v interiéri, než v exteriéri. Nerozumiem, prečo znovu obmedzujete počty ľudí v potravinách a zavádzate ďalšie opatrenia, o ktorých nemáme aktuálne akýkoľvek dôkaz, že by boli účinné.

Takéto a ďalšie vaše kroky vo mne vyvolávajú pochybnosti o tom, či máte situáciu stále v rukách. Či sa rozhodujete na základe faktov a najnovšieho vedeckého poznania, alebo na základe pocitov a emócií. Mám pochybnosti o tom, či idete podľa plánov, na prípravu ktorých ste od nás dostali toľko času. Vlastne mám tak trochu pochybnosti, či vôbec takéto plány existujú.

Viem, že máte svoj štýl, pán premiér. A hoci si myslím, že vaša prezentácia (nielen na sociálnych sieťach) často nie je hodná predsedu vlády a je za hranicou (minimálne môjho) vkusu, zvykol som si. Avšak aj vy by ste si mali zvyknúť. Na to, že už nie ste v opozícii. Na to, že už sa nemáte na koho vyhovárať. Na to, že táto krajina a ľudia v nej nie sú hračkou vo vašich rukách. Na to, že byť predsedom vlády znamená mať najvyššiu zodpovednosť, akú v našej krajine môžete mať. Zodpovednosť nielen za úspechy, ale aj za neúspechy a zlyhania.

Nezabúdajte na to, keď hovoríte o tom, že sme si to pokazili. Pretože to zatiaľ vyzerá tak, že do veľkej miery ste to pokazili hlavne vy nám, pán premiér.